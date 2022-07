Este 13 de julio de 2022, el vidente Mossul sorprendió a propios y extraños al asegurar que Melissa Klug no se casará con el futbolista Jesús Barco, quien recientemente dijo no tener planes de matrimonio con la ‘blanca de Chucuito’ para este año, pese a que ya le pidió la mano.

Durante el programa “En boca de todos”, Ricardo Rondón afirmó que Melissa Klug estaría desesperada por casarse: “La apuradita es Melissa Klug, Jesús Barco tiene 25 añitos (...) la gente habla de matrimonio como ir a comprar un pan con pollo, no, el matrimonio es un sacramento valioso, hay que tomarse todo el tiempo del mundo”.

Sin embargo, Maju Mantilla cuestionó que Jesús Barco haya propuesto matrimonio a la ‘blanca de Chucuito’ si no tiene intenciones de casarse: “Pero si tiene 25 años, no ha debido proponerle matrimonio ni noviazgo en todo caso, de repente se apresuró en ese sentido, pero ya lo hizo”.

Por su parte, Mossul recordó que predijo que la pareja iba a terminar y poco después tuvieron una pelea: “En diciembre yo lancé mis predicciones para el 2022 y recuerda que yo dije que iba a lanzar una bomba sobre Melissa Klug y esta relación y recuerda que ellos sacaron una notificación como que han anunciado que esa relación iba a terminar (...) se dio la predicción mía”.

“Volvieron, ahora yo te respondo. ¿Esta relación es estable? Yo te digo: no, no es estable, es que yo te digo, acá hay muchos problemas, muchos conflictos entre ellos dos porque lamentablemente acá siempre va a haber un vaivén entre ellos dos”, aseguró Mossul.

En ese sentido, Mossul aseguró que no se quedarán juntos: “La energía entre ellos dos no van a estar estables, son relaciones tóxicas, ellos como personas no van a tener las vidas tranquilas. En conclusión, no los veo juntos, la carta de la torre me dice que no los veo casados”.

Fuente: América Televisión

