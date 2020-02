¡Insólito! La Municipalidad Distrital de Moche (La Libertad) usó su cuenta oficial de Facebook, para informar sobre un hecho relacionado al espectáculo local.

En un comunicado, indicaron que que en las siguientes horas enviará una carta al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable para que “tomen acciones inmediatas” sobre el caso de Melissa Klug, “por ser un mal ejemplo para las mujeres".

"Esperamos que no quede impune y que el Poder Judicial tome la decisión de reducir montos económicos elevados por el bien de la sociedad”, se lee en el escrito publicado en redes sociales.

El alcalde este distrito es César Arturo Férnandez Bazán.

Este polémico pedido se da un día después de que el abogado del futbolista Jefferson Farfán informara sobre la cantidad de dinero que recibe Melissa Klug y el juicio para reducir dicha pensión.

Farfán pide reducir pensión

El abogado de Jefferson Farfán reveló cuánto dinero recibe Melissa Klug mensualmente por la manutención de sus dos menores hijos. De acuerdo a América TV, el futbolista de la Selección Peruana “invierte 43 mil soles mensuales” en la educación, alimentación y salud para sus hijos.

“Hay una parte que le toca pagar a Melissa Klug, que ella diga que no tiene no es cierto. El hecho de que (Farfán) tenga dinero, no significa que él deba correr solo con los gastos”, sostuvo el abogado de la ‘Foquita’, Enrique Pardo

Indicó que solo por alimentación, la ‘Blanca de Chucuito’ recibe 8 mil dólares mensuales: “Sale como 900 diarios para los chicos”

“El señor Farfán cree y piensa que la señora Klug, en base a los ingresos que percibe asuma las obligaciones que le corresponde con sus hijos. El único que cubre las necesidades de sus hijos es Farfán. Ella ha declarado en sus redes sociales (que tiene ingresos) (...) además tiene una vida bastante cómoda. Para tener esa vida cómoda debe generar ingresos”, dijo.

“Cuando llegamos a un acuerdo, ella recibió una fuerte suma para que generara un emprendimiento comercial y eso le proporcionara ingresos".

