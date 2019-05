Myriam Hernández defiende la balada romántica: “El amor no es una moda”

Myriam Hernández no le ha puesto pausa a su carrera, aunque para muchos las baladas y sus intérpretes se encuentren avasallados por ritmos menos románticos. La cantante chilena regresa al Perú después de cuatro años de ausencia. “El cariño y el amor que le tengo al Perú es muy sincero. Su país forma parte de los inicios de mi carrera. Ya he perdido la cuenta de las veces que he ido; estoy muy feliz de poder cantar en Lima y Arequipa”, reveló.

Tus canciones se siguen escuchando, cantando. ¿Crees que ya son clásicos del género romántico?

Para mí lo clásico es lo que permanece en el tiempo. El amor, por ejemplo, para mí no es una moda, es un sentimiento que va a acompañarnos en este siglo, en el que pasó y en el que vendrá.

¿Imaginaste que ibas a tener una carrera de más de tres décadas de trayectoria?

Cuando pequeña, lo único que quería era cumplir ese sueño de ser una artista, de poder entregar un mensaje de amor al público, a todo un continente. Nunca pensé cuántos años duraría mi carrera, pero sí en lo que quería convertirme. Yo quiero seguir ilusionándome porque creo que cuando uno menos lo piensa, llegan a cumplirse sueños que probablemente uno creía que no iban a suceder.

¿Y a todas esas soñadoras que quieren cantar música romántica, qué les aconsejas?

Que sigan, que se atrevan. Creo que hoy es mucho más transgresor atreverse a cantar baladas románticas en un mundo donde suenan solo ritmos urbanos.

La cantante se presentará este 10 de mayo en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, Arequipa. El 11 estará en el Parque de la Exposición, Lima.

HAY MÁS...