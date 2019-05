Nair Bravo habla sobre Pedro Moral tras ser "ampayada" (VIDEO)

La modelo Nair Bravo habló sobre Pedro Moral, luego de que fueran ampayados juntos por el programa "Válgame Dios".

Según dijo la expareja de Eyal Berkover, ella y Pedro Moral solo son amigos. "En primer lugar, Pedro es mi amigo, no pasa absolutamente. Lo que vieron es todo lo que hay".

Aunque Nair Bravo y Pedro Moral mantuvieron una relación, al parecer las cosas quedaron ahí para ella. "Somos patazas y terminamos nuestra relación hace tres años y desde entonces somos amigos, porque lo adoro a Pedrito".

"Todos sabemos que está pasando una etapa especial, yo también lo estoy pasando. Lo que la gente juzga por 15 segundos de stories, no es la vida real de las personas. Les pido respeto porque no me gusta cosas que no corresponden", agregó Nair Bravo.

Por eso pidió a los seguidores, pues al parecer estuvieron llenándo sus fotos con comentarios de toda índole. "Respeten eso, que estoy soltera, no le debo explicaciones a nadie y que Pedro es un amigo", finalizó.

