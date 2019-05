​Nair Bravo revela drama tras romper con Eyal Berkover: "lo vendí todo para irme a vivir a Israel con él" (VIDEO)

La modelo Nair Bravo está en el ojo de la tormenta luego de que la ampayaran junto al exnovio de Sheyla Rojas, Pedro Moral, en una salida del fin de semana.

Nair Bravo denunció que a su cuenta de Instagram le están llegando comentarios de todo tipo, donde la califican y tildan de lo peor. Por ello, la rubia decidió romper su silencio y contar detalles sobre la ruptura y el drama que vivió tras separarse de Eyal Berkover.

(FOTO) Parejita vivió lindos momentos hasta que decidieron irse a Israel

"Me están llenando las fotos de mi Instragram con comentarios sumamente agresivos y ofensivos. Estoy soltera hace más de dos meses, no he hecho nada malo, no le debo explicaciones a nadie", señaló.

Incluso, Nair Bravo reveló que se fue ilusionada a vivir con Eyal Berkover a Israel y que vendió todo en Perú para hacer ese sueño posible. Sin embargo, todo se fue al 'tacho', pues terminaron y ella tuvo que regresar al Perú a empezar de nuevo.

"Sin embargo, en su momento ni siquiera salí a hablar del término de mi relación, ni porque cuando había vendido todo para irme a Israel, a los 4 meses estuve aquí de nuevo, no expliqué las razones, ni los motivos", agregó.

"Solo mi círculo íntimo sabe los motivos por los que me separé, así que me parece muy injusto que me estén juzgando por hacer mi vida", finalizó.

