El empresario ruso Vladislav Doronin, fundador de Capital Group, ha demandado a su exnovia, la modelo británica Naomi Campbell, por “préstamos pendientes y propiedades” por un valor de 3 millones de dólares.

Según los documentos judiciales que obtuvo TMZ, el multimillonario, que salió con Naomi de 2008 a 2013, alega que la top model se niega a devolver una suma que le prestó a lo largo de los años. Aunque la cantidad exacta no está clara, él también afirma que ella tiene algunas pertenencias suyas no especificadas, por un valor de más de US$ 3 millones.

Como se recuerda, en noviembre del 2010, Campbell -conocida como ‘la diosa de ébano’- anunció de su compromiso el millonario ruso, que finalmente no se celebró y que, supuestamente, iba a tener lugar en el templo egipcio de Luxor. Vladislav ganó su fortuna como desarrollador inmobiliario internacional y es el propietario y presidente de Aman Resorts.