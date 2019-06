“¿Y los artistas peruanos?": Natalia Málaga critica que se convoque a Luis Fonsi para Juegos Panamericanos 2019

El anuncio de la presencia del cantante Luis Fonsi en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 el próximo 26 de julio en el Estadio Nacional ha desatado la polémica. En las redes sociales, la crítica apunta hacia la decisión de los organizadores de la ceremonia de apertura del evento; pues la mayoría considera que el desfile artístico debería ser encabezada por talentos peruanos de diversos géneros musicales.

La exvoleybolista Natalia Málaga se encargó de “encender la pradera” con un mensaje en su cuenta en Twitter. “Disculpas por mi respuesta. Me parece una con... que, teniendo grandes artistas, siendo anfitriones de un gran evento deportivo que nos ha costado mucho organizarlo, traigan un artista de otro lado. ¿Dónde están Eva Ayllón, Gianmarco, Juan Diego Flórez, Amanda Portales, El Grupo 5, etc.? ¿Ustedes creen que si fuese en otro país van a traer otros artistas? Lo que pasa es que en el Perú tenemos un gran problema de identidad. Es increíble. En otro país, ni nos cotizan. Pero vienen (los extranjeros) y están en TV, radio etc.; y los peruanos, sin trabajo. Los hacen famosos. Mucho, ¿no?", escribió.

Seguidores de la deportista respaldaron su protesta, pero algunos le recordaron que como el acto inaugural se transmitirá a todo el mundo siempre se apela a artistas internacionales mediáticos como Shakira, Ricky Martin y -en este caso- Fonsi. Igual trascendió que nuestras danzas y géneros musicales sí estarán representados en el show de apertura y solo el cierre será con Fonsi.

Fonsi se encuentra a puertas de su nueva gira mundial “Vida World Tour”, para promocionar su nuevo disco “Vida” en inglés y español.