La deportista Natalia Málaga fue una de las invitadas de ayer en el programa Magaly TV La firme.

Natalia hizo polémica luego de que se volviera a viralizar unas declaraciones suyas cuando le habla a una mujer pobre quien pide ayuda para sus 4 hijos.

Magaly Medina reprochó las palabras de Natalia.

“No te parece que estas personas tendrían que haber necesitado una mejor educación sexual. A veces no es culpa de esas personas. No es decirle: ¿por qué no te coses?”, cuestionó la ‘urraca’.

De inmediato, Natalia Málaga respondió: “sí, falta de educación, de cultura que sufre nuestro país”.

Sin embargo, la ‘urraca’ insistió con el tema: “parece poco empático ir a darles un sermón”.

Natalia Málaga no soportó más y le dijo a Magaly, en tono molesto, si le iba a preguntar por el video o por la cuarentena.

“Fue hace dos años y ya no hay vuelta que darle y si ¿vamos a conversar sobre eso o era el tema de la cuarentena?”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR