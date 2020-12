Natalia Ramírez, actriz que dio vida a Marcela Valencia en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, realizó un video de Instagram para hacer un reporte de su actual estado de salud. En su clip, la colombiana señaló que se le detectó una anomalía en su seno.

En su mensaje público, la reconocida actriz advirtió que se hizo distintos exámenes preventivos y que el resultado fue benigno.

“Me hice mis exámenes de rutina, en una mamografía tampoco salió nada, luego me hice en una ecografía de seno que me mandó mi mastóloga y… una pepita. Entonces me hicieron una biopsia, que era el siguiente paso, donde te hacen como con una aguja, anestesia, y se te pone morado”, reveló.

“Gracias a Dios el resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencias”, añadió Natalia Ramírez sobre lo que arrojaron los resultados de los estudios antes mencionados.

Finalmente, la intérprete de 53 años solicitó a las mujeres y hombres hacerse exploraciones para evitar un cáncer de mama.

