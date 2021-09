¡Totalmente emocionada! Natalia Salas se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida, tras haber contraído compromiso con el padre de su hijito, Sergio Coloma. Y es que la parejita se animó a dar el siguiente pase, tras cumplir un poco más de cuatro años de relación.

Por su parte, la actriz comentó que nunca se esperó la pedida de mano en Disney, y contó lo importante que fue este hecho para ella.

“No me lo esperaba porque no es que Sergio es mucho de hacer sorpresas. Es más, es la primera vez que me sorprende en casi cuatro años y pico de relación, entonces yo estuve real y verídicamente sorprendida”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Natalia también confesó que aún no tiene fecha tentativa para la boda, pero si espera que su pequeño Leandro crezca un poco más para que también goce de este evento.

“¿Fecha específica para la boda? Como el ‘17 de febrero del…’ No, pero sí me gustaría que Leandro camine, y esté con su terno todo hermoso (...) Con Sergio yo he sido muy transparente y honesta. Yo no tuve quinceañero, y obviamente quiero hacer mi matrimonio el verdadero tonazo, así que para eso de que la tradición de la boda se la pagan los papás de la novia, en mi caso no, porque acá cada quien baila con su pañuelo”, agregó.

