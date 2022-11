Natalia Salas sorprendió a propios y extraños hace algunos días al mostrar mediante sus redes sociales que se rapó la cabeza debido al tratamiento de quimioterapia que viene recibiendo para combatir el cáncer de mama que le fue detectado hace algunos meses atrás.

Y es que esta vez, la popular actriz utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores qué sería lo más difícil para ella, del tratamiento que está llevando para combatir esta enfermedad.

“Lo más difícil de este proceso no es la quimio, ni los malestares, ni la operación, ni la pelada, ni nada relacionado al tratamiento. Lo más difícil es no estar al cien por ciento para mi bebé. Leandro es magia y me impulsó. Me dice que estoy bonita, me da besos y abrazos”, comenzó escribiendo en sus historias de Instagram.

Por último, Natalia Salas, quien lleva una muy buena relación con el padre de su hijo, Sergio Coloma, mantiene viva la fe que poco a poco saldrá adelante. “Me dan ganas que pasen los días rápidos para mañana sentirme mejor y correr con él”, finalizó diciendo.

