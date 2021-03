La conductora Natalie Vértiz no se quedó callada tras la difusión de un video de su adolescencia en el programa “América Hoy”.

Durante la transmisión de este sábado de “Estás en todas”, Natalie Vértiz aseguró que le gustaba su imagen cuando era más joven y que nunca ha negado sus ‘retoquitos’.

“En mi defensa voy a decir algo, la verdad es que yo estoy viendo las imágenes y me encanta lo que veo, incluso han sacado fotos mías cuando estaba en el colegio y yo nunca he tenido problema en decir las cosas que yo me he hecho”, señaló la esposa de Yaco Eskenazi.

Pese a las expectativas de Choca Mandros, Natalie Vértiz no mencionó qué cirugías estéticas se realizó: “Pero más que eso, yo creo que estamos en el siglo XXI donde se trata de empoderar a la mujer”.

“Que tire la primera piedra quien no se ha hecho algo”, comentó la modelo.

