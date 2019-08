Natalie Vértiz asegura que "no es la preferida" de Gisela Valcárcel

Natalie Vértiz sorprendió al aceptar pertenecer al programa 'Las reinas del show' junto a seis participantes más. Desde un principio, la modelo reconoció que no se encontraba al nivel de las otras concursantes, pero indicó que daría lo mejor de si para estar en la final. Semanas después, la esposa de Yaco Eskenazi podría levantar la copa del reality de baile.

La destacada influencer aseguró que tiene varias sorpresas en la final, además de mostrarse gratamente asombrada por estar dentro de las mejores, y todo por su esfuerzo.

"Estoy preparando algo fuerte y lindo para la final, voy a sorprender. Quiero que los televidentes se lleven el mejor recuerdo de mi paso por Reinas del show. Llegar a la final es increíble, no sabía que iba a llegar tan lejos, mi mayor reto gala a gala fue superarme a mí misma. Me gusta este momento, no quiero que se acabe, pues un equipo de todas mujeres siempre consigue que nos empoderemos y eso es valioso", comentó.

Si no gana Natalie, ¿quién gana?

Yo me imagino ganadora, pero, de nos ser así, podría ser cualquiera de las chicas porque todas están al nivel de una ganadora.

En redes sociales dicen que eres la preferida, ¿qué opinas?

No me siento la preferida. No creo que el jurado tenga preferencia, creo que son honestos y reales. Me quedo con las palabras de Morella (Petrozzi), quien dice que ha visto una evolución en mí. Comencé como una Natalie que pensaba que conocía el baile y he ido aprendiendo, he ido moldeando mi cuerpo a lo que es la danza. Creo que el jurado valora mi esfuerzo y mi carisma.