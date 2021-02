Este sábado en el programa “Estas en Todas”, su conductora Natalie Vértiz confirmó su segundo embarazo, noticia que ya venía siendo rumoreada desde hace algunos días.

Sin embargo, en la cuenta de Instagram, Instarándula, del periodista Samuel Suárez, mostró una imagen del momento en que Natalie Vértiz le habría dado la noticia a toda su familia.

“Este es el preciso momento en en el que Natalie habría reunido a toda su familia por Zoom para darles la noticia de que se encuentra en la dulce espera”, escribió Samuel Suárez.

En el programa “Estás en Todas”, la modelo sumamente enamorada dijo: “Estamos embarazados. Me moría por gritar esta noticia, pero a diferencia de con Liam que estaba muy nerviosa, este embarazo lo he sentido súper nuestro. Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga me estaba delatando”.

Asimismo, la exchica reality confesó que su pequeño o pequeña se encuentra muy bien de salud. “Es un bebé saludable, todavía no sabemos qué es, pero estamos saltando de un pie de la felicidad y llegó en un momento que tenía que llegar”, expresó Natalie.

