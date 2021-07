La modelo Natalie Vértiz se encuentra en la recta final de su embarazo y ya está buscando coche para su bebé.

Así lo dio a conocer en las historias de Instagram, donde compartió un video de su esposo, Yaco Eskenazi, probando los coches para elegir uno antes de volver a Perú.

Y es que la pareja se encuentra en la ciudad de Miami, Estados Unidos, de vacaciones. “Empieza la cuenta regresiva... Probando probando... @yacoturco”, escribió Natalie Vértiz.

Junto a este video, Natalie Vértiz contó que Yaco Eskenazi le hizo una sesión de fotos para compartir en Instagram. “Sometiendo a mi querido esposo a que me haga mis fotitos you gotta do what you gotta do! ¿Si o no? Lo bueno es que ya no reniega jajajaja. Les mando un abrazoooo”.

Recientemente, la conductora de “Estás en todas” reveló que se encuentran de “luna de miel” antes de convertirse en padres por segunda vez.

“Dato curioso: muy pocas veces por no decir casi nuuunca, nos hemos tomado un viaje solitos. Es que no calculan como estamos, sin horario alguno.. hablando oooobvio de nuestros bebés (nonstop) y más que nada, disfrutando de nosotros! Este viaje nos ha servido mucho para relajarnos, cuidarnos, y sobre todo valorarnos aun más!”, indicó.

Fuente: Instagram Natalie Vértiz

