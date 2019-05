Natalie Vértiz confiesa qué le dijo su mamá al enterarse que estaba embarazada (VÍDEO)

Tiene más 2 millones de seguidores en Instagram, es modelo, conductora, empresaria; pero por sobre todas las cosas es la mamá de Liam, fruto de su relación con Yaco Eskenazi. A sus 27 años, Natalie Vértiz reconoce que convertirse en madre a los 21 no fue fácil: lloró y sintió que no sería capaz de lograrlo, pero hoy la historia es otra.

¿Recuerdas cuando le dijiste a tu mamá que estabas embarazada? ¡Ay, Dios mío! Me dijo que se tiraría en la pista para que la atropellen (Risas). Yo creo que Dios tiene una manera muy linda de hacer las cosas y nos mandó a esos dos niños, Liam y Gia (sobrina), en el momento perfecto.

¿Cuánto cambió tu vida desde la llegada de Liam? Ves el mundo de otro color; no existen los días tristes. Yo siempre tengo que estar arriba para mi hijo y darle lo mejor a él. Me cambió la vida totalmente.

¿Cómo equilibras tu trabajo con la maternidad? Muchas veces cuestionan cómo puede trabajar una mamá, pero hace poco leí un post que decía: “una mamá feliz tiene hijos felices”. Yo sé que Liam es mi prioridad, pero también sé que antes de ser mamá era Natalie Vértiz.

Vida profesional

Actualmente te estás preparando para ser coach. ¿Cómo surge este interés? Mi mamá es lifecoach y creo que es necesario para nuestra vida personal. Muchas veces nosotros somos nuestro propio enemigo, pero viene de uno mismo darse esa fuerza interior para hacer las cosas.

También tomaste la decisión de despedirte de la TV. ¿Por qué? No fue fácil despedirme del bloque de espectáculos, pero estoy contenta con lo que estoy haciendo ahora y sé que estoy haciendo lo correcto. Me he metido a mis clases de actriz, de improvisación. Este año me he propuesto crecer profesionalmente.

¿Qué papel te gustaría encarnar? Me gustaría hacer de villana y de detective. De chica buena, no tanto. Normalmente la gente me ve como muy “sweet”, pero tengo mi lado oscuro y me gustaría demostrarlo en pantalla (Risas).

Amor

¿Tu esposo, Yaco, es celoso? Todo el mundo conoce a mi esposo: es celoso, aunque diga lo contrario. Él sabe que es trabajo, pero él es actor y si en algún momento me toca estar en una serie, tiene que aplaudirme (Risas).

¿Cómo definirías tu relación? Somos una pareja súper relax, aunque él se haga el macho alfa celoso. Ya fueron esas épocas.

