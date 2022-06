La modelo Natalie Vértiz se pronunció luego de aparecer en el avance del próximo capítulo de “Al fondo hay sitio”. Según la esposa de Yaco Eskenazi, su participación no será tan solo un cameo pues ya firmó un contrato.

“Yo les dije que había empezado un proyecto nuevo y, bueno, lo único que les puedo decir es que tienen que ver ‘Al fondo hay sitio’ porque mi personaje va a sorprender, esto no es solamente insertar una imagen, no, no, no, hay todo un cuento”, explicó Natalie Vértiz.

“Ahora me pueden decir Estefanía. Estoy contentísima porque obviamente ‘Al fondo hay sitio’ es una serie que siempre he admirado”, acotó. “¿Tú sí tienes papel, un personaje? Porque a mí me dieron cameo, nomás, así como que come un pollo a la brasa, saluda y ya”, preguntó ‘Choca’ Mandros.

En ese sentido, Natalie Vértiz confirmó que ya firmó un contrato: “No, ‘Choca’, yo tengo un contrato de por medio. Yo como pollo a la brasa, yo hago de todo, tengo varias escenas, Choquita, espero quedarme”.

“Estoy contenta porque la historia entre Estefanía y la Teresita va a dar qué hablar, así que tienen que ver lo que va a pasar la próxima semana”, prometió la modelo, quien adelantó que tiene una excelente relación con el hijo de Teresa.

“Junior me ama, nos entendemos súper bien, hablamos en inglés. No les puedo adelantar mucho porque recién he empezado, no vaya a ser que me saquen por hablar de más, pero tienen que seguir viendo ‘Al fondo hay sitio’ porque hay muchos personajes nuevos como el mío que los van a sorprender a todos”, manifestó.

Fuente: América Televisión

