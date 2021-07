La modelo Natalie Vértiz sorprendió a sus seguidores al dar detalles de su relación con Yaco Eskenazi. En su cuenta de Instagram, la presentadora de “Estás en todas” aseguró que no es una mujer insegura dentro de su matrimonio.

“¿Eres insegura? ¿Cómo haces para no tener celos ni ansiedad por otras mujeres?”, le preguntó un usuario a Natalie Vértiz.

La modelo contó que tiene inseguridades cuando toma decisiones, pero no en su relación con Yaco Eskenazi:

“Soy insegura para tomar decisiones, me cuesta mucho porque intento pensar en tooooodo antes de tomar una decisión final. Pero en cuanto a mí, cero. Creo que la inseguridad nace de la poca autoestima que puedas tener. Si te amas a ti mismo, sabes lo que representas y cuánto vales, nada debería hacerte sentir menos, mucho menos una persona”, explicó.

Natalie Vértiz reveló que no es insegura con Yaco Eskenazi y no le revisa el celular porque tiene confianza en él: “No le reviso el teléfono a mi esposo aún teniendo su clave, no es lo mío y creo que cuando uno está en una relación lo primordial es la confianza, sin eso... no tienes nada!”.

Foto: Instagram Natalie Vértiz

De otro lado, Natalie Vértiz contó que se encuentra cansada en la recta final de su embarazo: “De verdad sí siento que estoy bastante agotada por las tardes, en las mañanas me siento un poco mejor. La fatiga a estas alturas del embarazo es completamente normal. Soy feliz en mi hogar”.

Foto: Instagram Natalie Vértiz

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez saluda a Maricarmen Marín por su embarazo

Por su embarazo.

TE PUEDE INTERESAR