No se quedó de brazos cruzados. Natalie Vértiz no dudó en realizar una noble acción ante el indignante derrame de 6 mil barriles petróleo de la refinería la Pampilla de la empresa Repsol en las playas de Ventanilla. Y es que frente a ello, la modelo se realizó un radical cambio de look.

Recordemos que varias empresas de peluquería y spa, se han puesto de pie y se han unido a la campaña de recolección de cabello y panties para ayudar a la limpieza del mar, debido a que 1 kilo de cabello puede servir para absorber 8 litros de petróleo.

“Es momento de tomar acción. Los que me siguen saben que tengo el pelo largo hace años y que me lo cuido religiosamente, pero, después de lo ocurrido con nuestras playas, decidí no quedarme con los brazos cruzados y apoyar”, comenzó escribiendo la modelo en su publicación de Instagram.

Asimismo, la esposa de Yaco Eskenazi se mostró bastante sorprendida del número de personas que fueron a su salón de belleza para donar su cabello.

“He quedado realmente con el corazón contento viendo cuantas personas se han acercado a donar su cabello sin pensarlo. Creo firmemente que la unión hace la fuerza y enseñamos mucho más con el ejemplo, que con la palabra. Espero que todos podamos hacer algo para ayudar a limpiar nuestras playas”, finalizó.

