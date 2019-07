Natalie Vértiz le escribe tierno mensaje a Yaco Eskenazi por aniversario de matrimonio | VÍDEO

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se han convertido en una de las parejas más estable de "Chollywood" y hoy cumplen 4 años desde que tuvieron una boda en ensueño totalmente televisada.

Ella afirmó que se siente muy feliz desde que le dijo sí en el altar. "Muchas veces me preguntan como hago para tener un matrimonio feliz y "perfecto", la verdad es que nada en esta vida es perfecto", comentó.

Comentó que ambos se aman y se respetan, por lo que manejan los altos y bajos. "Es lo más importante, el resto no importa", añadió.

"El tiempo es lo único que no regresa y tú decidiste darme el tuyo. Me tienes aquí para amarte y para ayudarte a ver la vida más bonita aunque muchas veces no lo sea", escribió en su descripción.

Finalmente le pidió que sigan siendo felices por muchos años más, todo acompañado de una tierna imagen de la pareja.