Natalie Vértiz quiso poner fin a los rumores de un presunto distanciamiento con Yaco Eskenazi. Al ser consultada por el tema, explicó lo que está pasando entre ambos.

La modelo reveló para América Espectáculos que no publica fotos con su esposo Yaco Eskenazi porque ambos están en una etapa más madura y enfocados en su familia.

“No, la verdad que nosotros estamos súper bien. De hecho, hace poco (publiqué) una foto con él por su cumpleaños 40. La gente sabe que no es tan fanático de las redes sociales, desde que estoy con él no le gusta que lo grabe o que le tome fotos, no es noticia nueva que no lo grabe”, dijo.

“Vi por ahí unos comentarios que estábamos separados, pero todo está muy bien, yo creo que ya pasamos esa etapa de querer ‘figuretear’ como pareja en redes sociales y ahora estamos en una etapa mucho más madura”, añadió Natalie Vértiz.

En otro momento, la exchica reality sostuvo que el año 2019 fue muy provechoso para ella. “Pude viajar un montón, la verdad que este año ha sido para mí un año de crecimiento personal, y creo que lo cierro con broche de oro porque hace poco estuve en Los Ángeles haciendo un curso de actuación, que era en lo que me quería enfocar en este año”, dijo.

Natalie Vértiz descarta rumores de separación con Yako Eskenazi