Natalie Vértiz regresa a la TV con reality de Gisela Valcárcel: "Si Yaco pudo, ¿por qué yo no?

Natalie Vértiz regresa a la televisión, pero no como chica reality ni como conductora, la modelo ingresará como participante en el nuevo programa de baile de Gisela Valcárcel, 'Las reinas del show'.

La modelo sostuvo que está muy contenta por esta nuevamente en la TV, y más en un reality de baile, debido a que desde hace tiempo quería "sacarse el clavo".

A la misma vez, expresó que está un poco nerviosa porque sabe que no tiene mucho ritmo, además de tener miedo cuando realiza las cargadas, ya que es alta y eso no juega a su favor. Sin embargo, Natalie señala que hace algún tiempo lleva clases de baile y actuación para estar al cien por ciento en las oportunidades que se le presentan.

"Quiero reforzar mi expresión corporal, quiero ser una artista completa. Para mí este programa es ideal porque voy a mostrar una nueva faceta de mí que no muchos han visto", declaró.

"Me pone muy nerviosa, pero desde que soy mamá tengo esa mentalidad de que todo lo puedo, no quiero tener pensamientos negativos", agregó.

Tu familia te apoya...

Toda mi familia me apoya. Sé que Liam me va a estar viendo, que toda mi familia me va a estar viendo, ellos son mis fans número uno y espero darles lo mejor que pueda. Además, yo digo, "si Yaco ha podido bailar, ¿yo por qué no puedo bailar?". Yaco asumió el reto en su momento y tampoco es bailarín, así que no es imposible. Quiero que la gente me vea en otra faceta. Dicen que como soy modelo y muy alta no tengo ese swing, pues quiero demostrar que no es así, que sí puedo tener talento en otros ámbitos.

¿Qué piensas de tus compañeras?

Qué lindo estar en el programa con Cathy Sáenz porque sé que baila bien y que todo lo que se propone lo hace bien, y también con Paula (Arias) y Korina (Rivadeneira). Todas estas chicas bailan muy bien, y no quiero pensar en eso, pero cada uno es su propia competencia.

¿Cómo sorprenderás este sábado?

Les va a encantar, no era un género que pensé que iba a bailar, me sacan de mi zona de confort, pero estoy muy emocionada porque estoy con ganas de hacer cosas nuevas.Voy a dar el cien por ciento y tengo muchas ganas de ganar, he entrado con mente ganadora, tengo muchas expectativas positivas.

Recordemos que a principios del 2018, Natalie Vértiz realizó una pequeña coreografía del tema 'Dura', y esta fue compartida por el mismísimo Daddy Yankee.