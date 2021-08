La modelo Natalie Vértiz reveló que esperará pacientemente a la llegada de su segundo hijo luego de intentar acelerar su parto con diferentes métodos.

En su cuenta de Instagram, Natalie Vértiz explicó que comió chifa para dar a luz a las 38 semanas, pero finalmente decidió que ya no realizará más intentos para acelerar el parto:

“De verdad que ya no seguiré haciendo nada para que llegue mi bebé, seguiré con mi alimentación saludable y caminaré mucho. That’s IT!!! Mala decisión comer chifa tan tarde”, escribió la esposa de Yaco Eskenazi en las historias de Instagram.

Previamente, Natalie Vértiz comentó que no solo había comido chifa, sino también chocolate caliente como “método” para dar a luz.

“Mi doctora dice que todo está encaminadísimo, que estoy muy bien, que no me desespere porque yo le digo ‘ay doctora, me he ido a tomar un chocolate caliente que me recomendaron, voy a comer chifa y no sé qué’, olvídense, los menjunjes”, señaló.

