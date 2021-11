La modelo Natalie Vértiz contó que está pasando por un momento complicado debido a la lactancia de su hijo Leo, ya que pensó que tenía mastitis por una serie de síntomas que presentó.

“Ayer he tenido una noche de locos, con escalofríos, insomnio... he llegado a la conclusión que posiblemente tenga mastitis”, contó Natalie Vértiz en Instagram.

Afortunadamente, Natalie Vértiz buscó ayuda en una asesora de lactancia: “Buscando en Google los síntomas... olvídense! Por favor díganme que hicieron ustedes y qué síntomas tenían? Es imposible no psicosearte cuando tienes hijos... menos mal ya me hice mi descarte pero... no bajemos la guardia”.

La esposa de Yaco Eskenazi explicó que recibió ayuda a tiempo, antes de que todo se complique: “menos mal la llamé a tiempo porque si dejaba pasar más tiempo a veces te tienen que hacer una pequeña intervención, además es súper peligroso, no dejen pasar ningún dolor”.

Foto: Instagram @msperu

“Más que nada, no quería que nada afecte mi lactancia”, contó Natalie Vértiz, quien llegó a pensar que no tenía leche suficiente.

“Yo incluso pensé que no tenía suficiente leche pero Mili (su asesora de lactancia) me dijo todo lo contrario! Te puede dar mastitis por miles de razones dentro de ellas al estar estresada... que tu bebé no esté succionando bien”, se lee en la publicación.

Foto: Instagram @msperu

