¡Fuerte y claro! Natalie Vértiz sorprendió a propios al mostrarse bastante en desacuerdo con el nuevo cambio de look que se realizó su esposo Yaco Eskenazi para el programa “Más Espectáculos”.

Y es que la modelo, al ver el nuevo color de cabello que escogió el excapitán histórico de ‘EEG’, habría soltado un singular comentario, el cual sorprendió también a la conductora Jazmín Pinedo.

En ese sentido, fue el propio Yaco quien reveló que su esposa insistió en que no se cambiara el look porque ya se veía bien como estaba, poco después de que la popular ‘Chinita’ le preguntara por qué decidió cambiar su corte y color.

“Me dijeron que si me cambiaba el pelo de repente dejaba de cortar, no mentira, de aburrido... Cada cierto tiempo me aburro de mi cara, no la soporto”, dijo el conductor de televisión desatando risas en el set.

“Yo le dije que como estaba me encantaba”, renegó Natalie antes de que Yaco la echara en vivo. “A Natalie no le gusta, me dijo no te hagas, no te hagas, hasta que me lo hice”.

