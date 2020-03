La modelo Natalie Vértiz volvió a referirse a la supuesta crisis matrimonial con Yaco Eskenazi. Cansada de los rumores, la modelo dijo que es un tema del que no le provoca hablar, pero aclaró que están felices y unidos.

“Como lo dije antes, somos una pareja común y corriente. Todo está bien, a veces hay momentos buenos y a veces hay momentos no tan buenos”, declaró al programa América HOY.

Sobre le pedido de los fans, del por qué no publican fotos juntos en sus respectivas cuentas de redes sociales, Vértiz fue clara: “No se puede medir el amor de una pareja en redes sociales (...) Me basta con que le gusten en la casa, no necesito un ‘me gusta’ en redes sociales para que demuestre que quiere estar conmigo o quiere ser mi esposo”.

Agregó que a su esposo no le gusta estar en Instagram todo el día, por lo que no le da tanta importancia al posteo de fotos o videos.

“Como cualquier pareja, hay días en que quieres hablar con tu pareja y hay días en que no quieres hablar con tu pareja”; agregó.

