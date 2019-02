Natalie Vértiz sobre romance de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán: “Todos merecemos ser felices”

Natalie Vértiz se refirió a Ivana Yturbe quien está de romance con Jefferson Farfán. “Si están juntos, qué chevere. Él es un chico que se saca la mugre todo el año y si encontró el amor o no, qué bueno. Todos merecemos ser felices", contó.

Sobre la supuesta crítica a Yturbe por dejar a Mario Irivarren... "Prefiero enfocarme en mi trabajo que hablar de los demás. No le he preguntado nada, pero me gustaría saber como está. A veces por tiempo no se puede, pero como te digo le deseo lo mejor", agregó.

¿JUNTOS?

Por otro lado, contó que Alondra García Miró está muy feliz, pero no sabe si es porque volvió con Paolo Guerrero. “La siento más tranquila, enfocada en lo suyo. Creo que está a puertas de estrenar una novela, es una chica muy linda. Está encaminada a seguir creciendo. No la vi nada desatada, la vi muy tranquila y con muy buena onda”, expresó.

Finalmente señaló que la modelo ojiverde no le ha contado sobre si ha regresado con el capitán de la selección peruana.

