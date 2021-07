La modelo Natalie Vértiz se encuentra en la recta final de su embarazo. En pocos días, la esposa de Yaco Eskenazi dará a luz a su segundo hijo.

En su cuenta de Instagram, Natalie Vértiz mostró su entrenamiento a sus seguidores y sorprendió por su disciplina pese a que en pocos días tendrá otro bebé.

“Últimos entrenamientos con esta panzota! Todo julio he estado sin entrenar pero porque tenía viajes y compromisos y terminaba muerta! Pero hoy sí puse todo de mi parte y me siento increíble”, escribió.

Según la modelo, en su primer embarazo no hizo ejercicio, pero esta vez no dudó en continuar con sus rutinas de entrenamiento:

“En mi último chequeo mi doctora me felicitó por haber entrenado durante el embarazo! De hecho, con Liam no hice nada de ejercicio por miedo (mamá primeriza) pero el deporte es algo que es parte de mi vida desde hace 7 años! Así que no dejé de hacerlo durante el embarazo! Todo está encaminado por ese parto natural, Vamos con todo”.

Natalie Vértiz también envió un mensaje de aliento a sus seguidoras: “Si yo puedo moverme con 9 meses de embarazo, tú también puedes mover tu cuerpacho! Vamos con todo”.

Fuente: Instagram Natalie Vértiz

TE PUEDE INTERESAR