Natalie Vértiz se pronuncia sobre el beso de Yaco Eskenazi y Mónica Sánchez en "De vuelta al barrio"

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi han demostrado que son una pareja estable, pese a que su matrimonio fue criticado por ser transmitido a nivel nacional. Sin embargo, los exchicos reality se han dejado ver que están más enamorados que nunca.

Ahora, una escena del popular 'Chicho' (Yaco Eskenazi) y Malena (Mónica Sánchez), en 'De vuelta al barrio', se ha viralizado, debido al apasionado beso que se dan los actores. Inclusive, los fans de la pareja han etiquetado a Natalie Vértiz, preguntándole qué siente al ver estas imágenes, así que en una conversación con diario Ojo, la modelo dijo:

"Me han etiquetado (los fans) pero yo me mato de risa, yo estoy feliz por Yaco (por Chicho) porque está haciendo su carrera como él quería, actuando. Yo disfruto verlo, yo no tengo ningún problema que haga escenas de beso ni nada de eso porque es algo profesional", declaró.

"Yo también me estoy formando para ser actriz. Él no sabe qué escenas le van a tocar, no va a decir 'no me pongan esta escena', sería ilógico que yo me ponga celosa por algo así", agregó la modelo.

Por último, Natalie Vértiz sostuvo que está feliz al lado de su familia, ya que se siente segura de lo que tiene al lado. "Somos un buen equipo. Siento mucho orgullo de mi familia, me siento muy tranquila, la paso feliz mis fines de semana con ellos. Estamos para elevarnos, no para frenarnos", sentenció.