La conductora del programa ‘Estás en todas’, Natalie Vértiz hizo una escena de celos a su compañero Choca Mandros en pleno programa en vivo durante la última emisión.

Todo sucedió cuando Choca Mandros participó en una secuencia junto al actor Carlos Alcántara donde ambos se realizan preguntas y tienen decir la verdad o comer algo indeseable. El actor de la cinta ‘Asu mare’ le preguntó si prefiere a Rebecca Escribens o Verónica Linares.

Ante esa pregunta, el conductor no quiso responder y comió dulce de tocosh. Tras terminar la secuencia, Natalie Vértiz se mostró indignada porque Choca no quiso revelar que ella es su figura del espectáculo favorita.

“La verdad voy a ver lo de mi contrato a fin de mes. No puede ser que ni por respeto a tu compañera, no pude ser que no puedas decir que soy tu favorita. Ya aceptó, ya pagué piso y todas esas cosas. Esos estilos conmigo no va”, señaló Vértiz indignada y agregó “Si tuvieras que elegir a tu favorita entre Sheyla Rojas y este pechito... (quién eliges)”.

El conductor sorprendido ante la reacción de la exmiss Perú, respondió algo nervioso: “Amiga tú estás en mi bobo... Es la primera vez que hacen sentir mal”, dijo Choca, pero luego de la insistencia de su comparñera de trabajo reveló: “Tú eres mi favorita. Hoy en ‘Estás en todas’ tú eres mi favorita”.

Tras escuchar su confesión, Natalie Vértiz se alegró: “Eso es lo que quería escuchar... Mentira partner, no tienes que elegir, yo sé que hay mucho espacio en tu corazoncito”.

