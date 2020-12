Natalie Vértiz envío un tierno y amoroso mensaje de cumpleaños a su esposo Yaco Ezkenazi, donde le dijo lo mucho que lo ama. Así lo hizo a través de su cuenta en Instagram donde además publicó diversas fotografías al lado de su esposo.

También colgó en sus historias de Instagram la celebración previa a su cumpleaños donde la pasaron comiendo y bailando.

“Feliz día amor mío!!!! Que la vida te siga bendiciendo de puras cosas buenas. Hoy cumpleaños mi chico de corazón de oro! Mi chico de carácter fuerte pero con un corazón que solo tiene amor para dar, gracias por siempre hacernos sentir seguros, por demostrarnos (con el ejemplo) a ser valientes! Por tu gran sentido del humor (aunque a veces me pique) pero las risas no faltan en casa”, señaló Natalie Vértiz en la primera parte de su mensaje.

“Me casé con un hombre noble que para contar sus amigos le faltan manos, pero eso solo demuestra el gran ser humano que eres! A veces te digo, amor como tienes tantos amigos? (es en serio) pero es casi imposible que no le caigas bien a alguien jajaja en fin, tengo tantas cosas bonitas que decir de ti! Gracias por ser la persona que eres, por seguirme en mis locuras, por jugar para el equipo siempre! Somos un puño, espero poder siempre celebrar tus cumpleaños juntos, te amo y deseo que siempre, siempre tengas razones para sonreír, HAPPY BIRTHDAY mi amor todos deséenle un feliz cumpleaños al capi”, añadió la modelo.

La pareja pasa por un buen momento sentimental. Hoy disfrutan de un matrimonio sólido y en lo laboral están muy bien. Natalie Vértiz modela para grandes marcas internacionales y conduce el programa sabatino ‘Estás en todas’. Mientras Yaco tiene su propia empresa y conduce el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Un año donde se distanciaron

Recordemos que en febrero de este año, el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ contó que atravesó situaciones personales muy difíciles como la muerte de su padre por lo que se distanció de la madre de su hijo.

“En diciembre y enero he pasado una etapa difícil. Cumplí 40 años y mi papá falleció. No todos los seres humanos tomamos las cosas de la misma manera. No quería hablar con nadie. Y eso hizo que me aleje de mi esposa”, contó.