La mamá de Natalie Vértiz está de cumpleaños y su hija no desaprovechó la oportunidad para hacerle saber lo mucho que la quiere y agradecerle por todo lo enseñado.

Por eso, Natalie Vértiz usó su cuenta de Instagram para dedicarle un tierno mensaje a su mamá, de quien dijo es la “reina”.

“Home is wherever mom is. FELIZ DÍA A MI REINA! Mi mejor amiga, mi incondicional, la mujer más linda en mis ojos. No hay nada como estar en los brazos de mamá, que bendición llamarte Mamá!”, escribió Natalie Vértiz.

Seguidamente escribió: “Te celebramos hoy y siempre, Gracias por enseñarnos a ver belleza en las cosas más simples de la vida, que el tiempo que pasas en familia es lo más importante, y que mientras nos tengamos, lo tenemos todo! te amamos!!!!!!! Por muchos momentos más así @pattygonzalezcas #MiReina #BirthdayQueen”.

Recordemos que la mamá de Natalie Vértiz siempre la incentivó al modelaje y siempre la apoya en todo sus PROYECTOS.

