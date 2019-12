La actriz nacional Nataniel Sánchez, quien se encuentra actualmente alejada de la televisión desde hace algún tiempo, relevó que se siente bien por haberse alejado de la pantalla chica.

“Extraño el contacto con el público, pero estoy feliz estudiando en España”, declaró.

Recordemos que la popular ‘Fernanda de las Casas’ se encuentra en España estudiando técnicas de interpretación.

La artista confesó que cuando ingresó a la televisión no lo hizo buscando algún tipo de reconocimiento.

“Entré a la televisión porque quería hacer arte y que la gente se identifique con mis personajes, no busqué fama. El ser reconocida es una consecuencia, pero no es lo que yo buscaba. Sin embargo tengo que reconocer que “Al fondo hay sitio” marcó un antes y un después en mi vida”, comentó.

“Nunca la voy a olvidar, no me molesta que la gente me reconozca en la calle y me llame Fernanda, obviamente la gente se encariña con el personaje y desconectarlo es difícil. Pero una cosa es que la gente te recuerde y otra, muy distinta, es que te encasille”, aseguró.

Asimismo, contó que no todo siempre es ’color de rosa’, ya que el ser reconocida también tienen sus aspectos negativos.

“Perdí privacidad y cuando eres pequeña y estás recién saliendo al mundo, hay muchas cosas que cuidar y manejar. Dios fue mi cable a tierra”, finalizó la actriz.