Chyno Miranda y Natasha Araos formaron una de las parejas más queridas de la industria de la música, pero su relación llegó a su fin después de que iniciaran los problemas de salud del cantante venezolano. Terminaron en buenos términos por el bienestar de su pequeño hijo, Lucca, quien vive con la joven. Ahora, la mujer ha dedicado un mensaje que ha coincidido con el cumpleaños de quien fuera su esposo.

Las últimas semanas no han sido fáciles para Chyno. La celebridad se encuentra atravesando uno de los momentos más complejos de su integridad física y psicológica, después de que fuera trasladado de un centro de rehabilitación hacia una clínica, en un incidente con diferentes versiones.

Sin embargo, el cantante apareció en un video en el que agradece a todos los responsables de su mudanza, criticando a Tía Panchita, lugar donde estuvo por 10 meses, y también se mostró feliz por el cariño y la preocupación de sus fanáticos, a quienes prometió volver a la música lo más pronto posible.

Su madre Alcira Pérez, sin embargo, tuvo una opinión distinta sobre su actualidad. Quien no se había pronunciado hasta ahora era la expareja de Chyno. Los fans del músico se sorprendieron al leer un tierno mensaje por parte de su expareja en el día en que Miranda cumplió 38 años. Aunque no lo mencionó, los usuarios no dejaron escapar la coincidencia.

El cantante venezolano sonriendo junto a su entonces esposa Natasha Araos (Foto: Chyno Miranda / Instagram)

¿QUÉ DIJO NATASHA ARAOS SOBRE CHYNO MIRANDA?

Natasha Araos dedicó un tierno y alentador mensaje en su cuenta oficial de Instagram, lo que muchos usuarios entendieron que estaba dirigido a Chyno Miranda, su exesposo, porque lo hizo el mismo día de su cumpleaños. Aunque no lo mencionó directamente, la coincidencia no fue ignorada por los fans del artista venezolano.

“Son tantas cosas bellas las que quiero desearte. Pero en esta ocasión te deseo mucha sabiduría y fortaleza para que sepas elegir lo que es bueno para tu vida”, fue el mensaje de la emprendedora en la mencionada red social, el cual apareció el 15 de noviembre de 2022, día en que Chyno cumplió 38 años.

Fueron miles de mensajes los que recibió Chyno el día de su cumpleaños, el cual pasó en la clínica El Cedral, donde se viene recuperando después de las tormentas que ha pasado en cuanto a su salud y vida personal.