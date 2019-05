Natti Natasha: "El género urbano nos está llevando a colaborar con artistas a nivel mundial" │VÍDEO

Natti Natasha en una entrevista exclusiva con diario Ojo habló de sus inicios en el género urbano, lo que le costó estar dentro de una de las industrias más populares en la actualidad.

La reconocida artista sostuvo que no fue nada fácil llegar a la cima de su carrera musical, ya que durante su infancia vivió muchas carencias económicas. Además contó que sus padres preferían que se dedicara a estudiar antes de ser cantante.

"Los inicios sí fueron con el reggaetón, yo le decía a mi papá tienes que darme una oportunidad porque lo haré a mi manera. Yo quería que él se sienta orgulloso", dijo.

Don Omar

Natti Natasha también sostuvo que Don Omar fue parte importante de su carrera porque le dio la oportunidad de mostrarse como reggaetonera al lanzar el tema 'Dutty Love'.

"Él me conoce en el 2009 y la canción 'Dutty Love' salió en el 2011. Don Omar es parte importante en mi carrera. Claro que sí importa. Yo toqué muchísimas puertas, yo visité todos los estudios. Yo siempre iba a todos los lugares para grabar aunque no me pagaran, decía '¿qué necesitan?' Siempre mostrando la disponibilidad de que sí quiero trabajar. Fue algo que él vio porque me lo comunicó. Él (Don Omar) me escuchó grabando y me mandaron a llamar enseguida", contó.

Voz de las mujeres

La intérprete de 'Criminal' señaló que la conexión con las mujeres es evidente, ya que sus temas son dirigidos para ellas. "Yo siento que estamos hablando de lo que le pasa a las mujeres, por eso es la conexión. Respeto las opiniones de los demás. El género urbano nos está llevando a colaborar con distintos artistas a nivel mundial".

Defendió el género urbano

Natti Natasha defendió a capa y espada el reggaetón, asegurando que no es una moda sino es un género más como el pop. "Las fusiones nos internacionalizan. Hay tantas maneras de colaborar y el reggaetón nos ayuda a eso. Maluma con Madonna por ejemplo".

'No me acuerdo' junto a Thalía

Por último, Natti Natasha resaltó que trabajar con la cantante mexicana Thalía fue increíble. "La colaboración con Thalía fue increíble y cuando escuché el demo 'No me acuerdo', dije 'esto me ha pasado'. Fue buenísimo, ella es bien creativa, positiva", comentó.