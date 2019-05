Natti Natasha, entre lágrimas, confiesa que vivió humillaciones tras caer luego de su éxito con "Dutty Love"

"Yo pensé que nunca más iba a cantar". Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, conocida artísticamente como Natti Natasha y sus temas "Criminal", "Sin Pijama", "La mejor versión de mí", entre otros, concedió una entrevista íntima para el programa 'El gordo y la flaca'.

En esta entrevista, la cantante dominicana contó los momentos más difíciles de su vida antes, durante y después del tema "Dutty Love", que lanzó junto a Don Omar.

Natti Natasha tuvo que batallar para conseguir el éxito alcanzado en la actualidad, ya que al tener una canción tan exitosa no imaginó que volvería a caer, recibiendo humillaciones.

"Yo tuve que volver a cero, vino Dutty Love y otra vez caí. Volvió el momento en que no tenía qué comer, volvió todo. Las humillaciones fueron más grandes. Las mujeres no pueden, no venden y tuve que ir entre Puerto Rico y República Dominicana. Tuve una fe que no sé de dónde salía y no llamé a mi papá porque no quería preocuparlos. Creo que no saben absolutamente nada de lo que pasé", contó con lágrimas en los ojos.

"Volver a resurgir fue muy difícil", resaltó. Pero luego de varios años, Natti Natasha se topó con Pina, productor musical, que le dio la mano y así pudo cantar con Daddy Yankee, a quien agradece hasta el día de hoy. Lo demás es historia.

