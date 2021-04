La cantante Natti Natasha y su prometido, el productor Raphy Pina, realizaron una fiesta ‘Gender Reveal’ de su bebé. Desde un helicóptero se lanzó confeti de color rosado, anunciando que tendrán una niña.

Recordemos que Natti Natasha invitó a todos sus seguidores a seguir el Gender Reveal a través de las redes sociales, pues la cantante decidió transmitir este hermoso momento en vivo.

“Ansiosa de ver la cara de mis invitados y de @raphypina que aún no sabe... #teambabynatti (niña) o #teambabyrazzi (niño) Los esperamos #teampinatti #32weeks #Familia #Nattinatasha”, escribió la cantante dominicana.

Tal como Natti Natasha deseaba, su bebé será una niña. Al conocer la noticia, la cantante no pudo dejar de saltar y abrazar a su prometido, Raphy Pina, quien también estaba muy feliz.

Cabe resaltar que Natti Natasha contó a la revista People en Español que luchó por mucho tiempo para convertirse en madre: “Cuando el doctor me dice: ‘La realidad es que tú no puedes tener hijos’... me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie”.

