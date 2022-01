¡Fuerte y claro! Néstor Villanueva se encuentra atravesando un complicado momento, tras el comunicado oficial que lanzó su aún esposa, Florcita Polo Díaz, quien aseguró que se encuentran oficialmente separados y que al parecer, no habría marcha atrás en dicha decisión.

Y es que el cantante dejó bien en claro qué sucederá luego de que Magaly Medina difundiera un ‘ampay’ suyo con una menor de edad. Recordemos que él mismo dejó entrever que tomaría acciones legales, pero ya no habría nada de eso.

“La familia de la menor tomó acciones legales contra Magaly, en tu caso ¿Cómo quedó? ¿Tú también piensas tomar acciones legales contra el programa?”, le preguntaron al cantante.

“No, yo ya lo dije, deseo dejar las cosas ahí y ya que pase... Y no voy a tocar ese tema porque es muy delicado. No influyó con Florcita, cuando la gente vio ese video en sus casas, no salió nada malo”, fue su tajante respuesta.

Asimismo, nuevamente aclaró que dicho ampay se trató de un trabajo que tuvo él en su natal Chancay. “Ese día salimos a trabajar y estuvimos proyectando qué haríamos este año”, finalizó.

