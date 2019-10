Nesty, pareja de Mayra Goñi, se mostró emocionado por haber obtenido el segundo lugar en “El artista del año 2” y aunque perdió frente a Amy Gutiérrez, no dudó en desearle lo mejor por su triunfo.

“Nunca me lo imaginé, estoy agradecido. Como siempre lo dije, estuve en la final, me siento ganador, he sentido el cariño de la gente. He luchado tanto por esto, no me importa lo demás. Me voy feliz, he evolucionado como artista y me ha ayudado a hacer otras facetas que me sirven”, señaló.

“Estuve a nada de ganar, no me la creo. Amy, felicidades, te lo merecías”, indicó el cantante de reggaetón, que no ocultó su felicidad porque su familia llegó a Lima para apoyarlo en la final.

Consultado sobre los planes que tiene ahora, dijo: “No sé qué haré con mi vida. Me encantaría estar en ‘El dúo perfecto’. Tal vez tenga que volver a Miami con mi familia, estoy superfeliz y agradecido con el Perú".

Mayra Goñi, enamorada de Nesty, aún no sabe sobre los planes a futuro con su pareja. “Este programa nos ha abierto muchas puertas, se van a definir muchas cosas, ya les contaré después", manifestó.

Dato

Mayra Goñi admitió que los nervios le jugaron una mala pasada en las pruebas finales de “El artista del año”. Ocupó el quinto puesto.