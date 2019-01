Netflix: estos son los nuevos estrenos para Perú en Febrero

Febrero se viene con todo y Netflix acaba de anunciar lo nuevo para su grilla de títulos en Perú a través de un video bastante interactivo.

Estos son algunos de los títulos que tendremos que ver el próximo mes:

Series disponibles desde el 01 de febrero:

Muñeca Rusa

Nightflyers

Siempre Bruja

Películas disponibles desde el 01 de febrero:

La Quinta Ola

Star Wars: El Despertar de la Fuerza

La Carga

Documentales disponibles desde el 01 de febrero:

Have you seen the listers?

Títulos para niños y familia disponibles desde el 01 de febrero:

Disney - El viaje de Arlo

Disney - Patoaventuras: ¡Woo-ooo!

Disney - Elen de Ávalor (Temporada 2)

Conoce la lista completa a continuación.

OJO CON ESTO:

Netflix: si eres fanático de las películas ahora puedes compartirlo en redes sociales

'Star Trek: Discovery' vuelve a Netflix con segunda temporada y emociona fans con adelanto

Netflix: Élite arranca grabaciones de la segunda temporada y presenta a nuevos actores

Netflix compró los derechos de 'Rebelde Way' para nuevo remake

Josimar es el primer peruano que llegará a Netflix con serie autobiográfica

Neon Genesis Evangelion llega a Netflix para el 2019 (VIDEO)

Netflix le da mejor sorpresa a los fans de RuPaul's Drag Race

HAY MÁS...