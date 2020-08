Netflix sigue innovado y presentando nuevas propuestas para todos sus seguidores. Ahora, la plataforma decidió lanzar La Real Academia del Streaming, una divertida y fácil guía con la información necesaria para entender el servicio y las producciones que presentan.

A través de sus redes sociales, Netflix presentó un divertido video que explica el ABC de Netflix, un abecedario que contiene todos los datos que necesitar saber sobre la plataforma de streaming. Desde frases célebres como “Wey ya” hasta palabras claves como “Zombis”, “Klaus” o “Joya”.

“Sabemos que el streaming es mucho más que eso, es maratonear y terminar una serie en un día o una madrugada, es cantar ‘Bella Ciao’ a todo pulmón para celebrar cualquier cosa, es saber que spoilear es el pecado original de la actualidad”, explica el clip compartido en las redes sociales de Netflix.

A continuación te presentamos el ABC de Netflix. Disfrútalo:

Añadir a tu lista - 1. Es como la lista de pendientes, pero esta se disfruta. 2. (Uso en Netflix.) Cuando encuentres un título que te parece interesante para ver después, sólo agrégalo a “Mi Lista” y estará esperándote para la próxima.

Borrar Historial - Todos tenemos placeres culposos y algunos preferimos mantenerlos en secreto, se entiende. Puedes eliminar títulos fácilmente de tu historial para que no aparezcan en tu perfil y no afecten tus recomendaciones.

Coño Mickey -1. Famosa expresión vuelta popular por el papá de Luis Miguel en Luis Miguel La Serie. 2. (Uso en cultura popular.) Se utiliza para expresar enojo o poca tolerancia hacia algo que no se puede controlar. (Ejemplo de uso.) ¡Coño Mickey!

Descargas - 1. ¿Sin internet o datos? No hay problema. Puedes descargar tus títulos favoritos para llevarlos contigo de viaje cuando no tengas acceso a internet o cuando se acabe tu plan de datos del mes.

Espoiler - 1. Dícese de la acción de contarle detalles clave o el final de una serie o película a una persona que no ha terminado de verla. 2. Una falta de respeto (dentro de 7 días después del lanzamiento del contenido).

Familia - 1. Netflix cuenta con hasta 5 perfiles, uno para cada miembro de la familia - siempre es mejor compartir tus series favoritas, pero no tu perfil. 2. La mejor compañía para ver Netflix. Hay algo de lo que todos van a poder disfrutar.

Gatitos - ¿Amante de gatos? Te recomendamos: No Te Metas Con Los Gatos, Final Space, Bojack Horseman, Haru En El Reino De Los Gatos, Los Willoughbys, Gato Con Botas, Tiger King, Nuestro Planeta… la lista sigue y sigue. Meow.

House of Cards- 1. La primera serie original de Netflix. 2. Claire Underwood para presidenta.

Inspirado en ti - Nuestras historias están inspiradas en gente real y en el mundo en el que vivimos.

Joya - (Con Netflix) Cuando descubres un título increíble en Netflix, del cual nunca habías escuchado antes y corres para contarle a tus amigos.

Klaus- 1. Uno de nuestros hermanos favoritos de Umbrella Academy. Segunda temporada ya disponible. 2. Una película navideña y conmovedora del director Sergio Pablos, nominada al Premio de la Academia por Mejor Largometraje Animado en el 2019.

Local - (Uso en Netflix.) Puedes encontrar sabor local en películas, series y documentales filmados en Perú. Descubre Perú en shows como Street Food Latin America, Chef’s Table, Soltera Codiciada y documentales como Our Planet.

Maratonear - Cuando simplemente no puedes parar de ver (o terminar una serie entera) desde el momento que te sientas.

Netflix (Netflis, Netflics, o Netfli): 1. Es el servicio de entretenimiento por streaming favorito en el mundo. Más de 193 millones de personas disfrutan de una variedad de series, documentales, y películas de diferentes géneros e idiomas. Con Netflix puedes ver los que quieras, cuando quieras y en cualquier pantalla conectada a Internet.

Otis Milburn - 1. Uno de los personajes principales de la serie original de Netflix, Sex Education. 2. Un adolecente inteligente, incómodo y cero popular que comienza a frustrarse cuando la ocupación de su mamá (tarapeuta sexual) comienza a interferir en su vida privada. Es el mejor amigo del fabuloso Eric Effiong.

Porque viste… - Una fila dentro de Netflix que te ayuda a encontrar series y películas basándose en lo que has visto recientemente.

¿Quién está viendo? - La primera pregunta que necesitas responder a Netflix. Seleccionas tu perfil y entras para ver un mundo de entretenimiento sugerido por tus gustos.

Recomendaciones - 1. Lo que recibes después de crear tu propio perfil en Netflix, basándose en lo que estés viendo. 2. Estas recomendaciones serán cada mejores entre más se vayan conociendo.

¿Sigues ahí? - 1. La pregunta que Netflix te hace cuando presiente que te quedaste dormido viendo o que dejaste el cuarto. 2. También funciona como un recordatorio de estirar las piernas antes de seguir maratoneando.

Tío Netflix - (Uso en cultura popular.) Cuando quieres llamar la atención de Netflix en las redes sociales y que te responda con amor, sólo llámalo “Tío Netflix” y te dará sugerencias de qué ver. No es un tío cualquiera, es un tío cool.

Uno más - 1. Promesa (muchas veces falsa) de que solo vas a ver un episodio más. (Ejemplo de uso.) “Ya es la 1:00 AM, sólo uno más y ya me voy a dormir”.

Vuelve a verlo - Una fila en Netflix que te invita a ver algo de nuevo. Porque siempre puedes ver más de una vez tus shows y películas favoritas de Netflix. En especial aquellas que te vuelan la cabeza con un error en la matrix como Dark.

Wey Ya - Escena de la serie de la YOU con la que la gente se identificó por su expresión. Expresión popular de hartazgo (Ejemplo de uso.) Cuando alguien está hablando y tú solo quieres ver la serie: “Wey... YA”.

Xanthippe Voorhees - (Pron. Zan-ti-pi) Conocida por Unbreakable Kimmy Schmidt, Xanthippe es extremadamente berrinchuda, sarcástica y la amamos. A Kimmy no le cae bien. Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. The Reverend, una aventura interactiva, llega a Netflix el 5 de agosto.

Yalitza Aparicio - Siendo una maestra de preescolar antes de dar su primera actuación en la vida, Yalitza se convirtió en una nominada por Mejor Actriz en La Academia gracias a su papel como Cleo en ROMA.

Zombis: Desde Kingdom (hecha en Corea), Reality Z (creada en Brasil), Cargo (Australia) y Black Summer (Canadá), tenemos una gran variedad y estilos de zombies de todas partes del mundo. Podríamos hacer un Miss Universo de zombies. ¿Nos ayudas a decidir cuál es el mejor?

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler de la temporada 3 de “The Rain”

Tráiler de la temporada 3 de "The Rain" | Netflix