​Ney Guerrero: este es el 'ampay' a su expareja que difundió Magaly Medina pese a que este le pidió no lo hiciera

La conductora de TV Magaly Medina ha difundido en su programa el 'ampay' a la expareja expareja del productor Ney Guerrero, que fue captada junto al actual alcalde de San Miguel. Medina reveló que Guerrero le pidió que no emitiera las comprometedoras imágenes.

A través de su programa de televisión, Magaly Medina difundió el 'ampay' en el que -expareja y madre de la hija de Ney Guerrero- la abogada Claudia Flores Moreno fue captada con el alcalde de San Miguel Juan José Guevara.

Magaly Medina explicó por qué emitió el 'ampay' a la expareja de Ney Guerrero, pese a que este le pidió que no lo hiciera: "Sabe cómo es este negocio de la televisión, y por eso mismo hemos tenido un amargo intercambio de palabras ayer y esta mañana, ha sido muy duro para mí como amiga escuchar que él me pedía no sacara el video que voy a difundir esta noche, le expliqué las razones que tenía profesionalmente para hacerlo porque hemos hecho juntos una carrera televisiva en base a los ampays, nunca nos pusimos en el supuesto de que a alguno de nosotros nos iba a tocar vivir esta situación de manera tan cercana, tan dura, tan fuerte, tan lastimera...".

Sobre el ampay

En las imágenes se puede ver a la abogada Claudia Flores Moreno junto al alcalde de San Miguel Juan José Guevara en San Isidro. Ambos caminan y se besan cerca del auto de este, para poco después marcharse.

Este es el ampay a la expareja de Ney Guerrero

