Nickol Sinchi: el mensaje de Ana Claudia Urbina, la cantante que sacaron de Corazón Serrano por salir embarazada

El mundo de la cumbia se ha visto remecido por la linda noticia de la llegada del primer bebé de Nickol Sinchi, cantante de Corazón Serrano.

Nickol Sinchi ha recibido el apoyo del grupo de cumbia piurano, en el cual seguirá luego de tener a su primer niño.

Lo mismo no ocurrió con la también cantante de cumbia Ana Claudia Urbina, quien denunció que la sacaron de Corazón Serrano luego de que se enteraran de que estaba embarazada.

El tiempo ha pasado y Ana Claudia salió al frente para felicitar a la futura mamita con un lindo mensaje.

"Estoy muy feliz por ti por saber que pronto serás mamá, pronto tendrás a una criatura que será parte de tu vida y llenará tu vida mas alegrías para tu familia, desde ahora nunca más te sentirás sola porque llevarás a tu hijo contigo y él te amará tanto como tú desde ya lo amas a él, te mando un fuerte abrazo y mis felicitaciones serás una grandiosa mamá te quiero", escribió Ana Claudia a Nickol Sinchi.

Ana Claudia Urbina ahora se encuentra en el grupo El Encanto de Corazón y su hijo ya es todo un niño.

Esto dijo Ana Claudia Urbina sobre su salida de Corazón Serrano en agosto del 2016:

¿Qué paso con Corazón Serrano? Dijiste que te sacaron porque estabas embarazada...

Sí, yo hubiera podido haber hecho una aclaración, pero no lo hice porque no iba a estar en una empresa donde no me querían por el simple hecho de tener un hijo. Yo simplemente me hice a un lado ahora estoy perteneciendo a esta orquesta. Me siento muy contenta porque es una orquesta que viaja internacionalmente. Yo tengo mi hijo que tiene 4 meses y me va bien.

¿Te sientes decepcionada?

Claro que sí porque ellos me dijeron que entraría en septiembre, pero a las finales no fue así. Lo que hice simplemente fue salirme.

¿Tú quisiste volver?

Me dijeron que ya no podía participar. Eso me lo dijo el señor Lorenzo Guerrero.

