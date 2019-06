​Nickol Sinchi responde a usuaria que le dijo: "las mujeres inteligentes nos cuidamos"

La cantante de Corazón Serrano, Nickol Sinchi, anunció, el pasado 14 de mayo, que se encontraba en la dulce espera de su primer bebé, el cual alumbrará este 2019 a sus 20 años.

Nickol Sinchi no ha dejado de responder a sus usuarios de Instagram que le hacen todo tipo de comentarios, pero fue una jovencita quien hizo que la cantante le respondiera y, no solo una vez.

La artista posteó una foto que se hizo en la Torre Eiffel y escribió al pie de la misma: "las maravillas de la vida".

Lo que nunca pensó Nickol Sinchi es que una mujer le pondría el siguiente comentario: "Maravillas que aún te falta conocer, y por irresponsable y no cuidarte tan chibola e inmadura ya vas a tener un bebé, teniendo todo un futuro por lograr, nadie dice que con un bebé no se puede, pero te limita niña!".

Nickol Sinchi no se quedó de brazos cruzados y le replicó: "mientras usted toda amargada comenta dejando su mala vibra, yo estoy muy feliz disfrutando de esta etapa tan maravillosa, consejo: ocúpese en sus cosas y no se meta en las decisiones que tome el resto".

La usuaria no se quedó callada y volvió a responder a Nickol Sinchi, asegurando que se embarazó cuando recién iniciaba su vida sexual.

"Por aplaudir y apañar las irresponsabilidades de la mocosa es que cualquier disque artista cree que hace las cosas bien, no es así señores, esa niña apenas empezó una vida sexual, al toque deja que se embarace, dejó porque las mujeres que somos inteligentes nos cuidamos, porque un hijo necesita una madre atenta y no que los dejen al cuidado de la mamá pero en fin cosa de la niña" escribió.

"Porque les duele si para ustedes no es el comentario sino para la señortia Sinchi, en todo caso que responda ella, yo soy libre de opinar al igual que ustedes", agregó.

Nickol Sinchi le respondió nuevamente a la chica, a quien le pidió preocuparse en su propia vida y no en los demás: "y por qué te duele a ti jajaja, preocupese en usted y gracias por preocuparse taaaanto en mi vida, estar al tanto de lo que hago, de lo que no y perdiendo su tiempo amargándose jajaja".

La usuaria siguió escribiendo y puso como mensaje final: "preocuparme de tu vida, no, me da pena que tan chiquita cargues con responsabilidad de ser mamá y si te sigo es porque me gusta tu talento, eso nadie te lo quita, no porque te sigan tienes que aplaudir lo que haces".