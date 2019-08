La cantante de Corazón Serrano, Nickol Sinchi, ya está en la recta final de su embarazo. La intérprete de “Tú por tu camino” colgó una hermosa fotografía mostrando su avanzada gestación.

Nickol Sinchi se retrató en la selva peruana y lo hizo dentro de una piscina donde lucía su barriguita y un traje de baño color rojo. Ella compartió esta fotografía en sus redes sociales.

Sin embargo, Nickol Sinchi estalló en cólera cuando le hicieron un comentario sobre el papá de su bebé.

​Nickol Sinchi vive a pleno esta nueva etapa

“Falta de respeto a tus seguidores no saber quién es el padre de ese hermoso y robusto bebé”, le dijeron a Nickol Sinchi quien respondió: “Obviamente comentario ignorante de un ignorante”.

Otro usuario defendió a la futura mamita, quien alumbrará a su primer bebé a los 20 años, y dijo: “¿falta de respeto? jajaja es su vida privada y ella tiene derecho en querer decir ciertas cosas o no, lo que pasa aquí es que eres un sapo causita jaja SAPO”.

En ese momento, Nickol Sinchi aclaró que ella no tiene que dar explicaciones sobre la relación que mantiene con el padre de su bebé.

“EXACTO, siempre he pensado que la VIDA PRIVADA debe quedar en cuatro paredes, no es mi obligación andar ventilando todo sobre mí, y mucha gente debería APRENDER a RESPETAR y a no meterse en la vida del resto”, puntualizó.