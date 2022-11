¿Le hicieron brujería a Nicky Jam? El nombre de Aleska Génesis, exnovia del cantante de reguetón, ha sido tendencia en las últimas horas luego de que circularon unos videos en los que ella aparece haciendo actos de brujería o santería para recuperar el amor del famoso intérprete.

Como se recuerda, Nicky Jam y Aleska Génesis tuvieron una relación que duró siete meses, desde septiembre de 2021 a abril de este año. Durante ese tiempo ambos presumían su amor a través de las redes sociales. Tras la ruptura, siguieron viéndose, incluso, la venezolana fue la protagonista del video musical “Sin novia” del intérprete de ascendencia puertorriqueña.

Tras hacerse públicos los videos en que Aleska Génesis le estaría haciendo un “amarre” a Nicky Jam, los usuarios en las redes sociales no pararon de hablar de este tema y los implicados en el caso. ¿Qué se sabe de todo esto? ¿Quién filtró los videos? Aquí te lo contamos.

Nicky Jam y Aleska Génesis tuvieron una relación que duró siete meses (Foto: Aleska Génesis/ Instagram)

LOS VIDEOS DE ALESKA GÉNESIS HACIÉNDOLE BRUJERÍA A NICKY JAM

En las redes sociales empezaron a circular unos videos en los que se ve a Aleska Génesis supuestamente haciéndole brujería a Nicky Jam. La modelo aparece rezando en una videollamada con una mujer que aparenta ser una practicante de santería o ‘bruja’, con el objetivo de recuperar el amor del cantante de reggaetón.

“Que Nick Rivera Caminero me busque desesperadamente, que no tenga ojos para más nadie. Solo únicamente para mí. Que Nicky me desee sexualmente, que quiera volver conmigo, a mis brazos, que no deje de pensar en mí. Que me extrañe y quiera estar conmigo nuevamente”, dice la modelo venezolana en un clip replicado en varias cuentas de farándula en Instagram.

También hay registros donde la venezolana le pide a la presunta bruja que le ayude a recuperar el amor del cantante y que se comporte con ella como al inicio de su relación: “Ayúdame por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo que se enamoró de mí al principio”, se escucha en otro audio.

¿QUÉ DIJO ALESKA GÉNESIS SOBRE LOS VIDEOS EN QUE ESTARÍA HACIÉNDOLE BRUJERÍA A NICKY JAM?

A través de su cuenta de Instagram, Aleska Génesis reaccionó a la polémica sobre los videos en los que hace un “amarre” a Nicky Jam. La modelo afirmó que “cada quien es libre de creer en lo que desee”, pero sí admitió haber “cometido un error” y que ahora solo tiene “fe en Dios”.

“Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará en mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas… Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a él que nunca”, respondió la modelo a las criticas que le hicieron en las redes sociales.

¿QUÉ DIJO NICKY JAM SOBRE LOS VIDEOS EN QUE ALESKA GÉNESIS ESTARÍA HACIÉNDOLE BRUJERÍA?

Tras el revuelo que se armó en las redes sociales, Nicky Jam reaccionó a los videos en los que su exnovia estaría haciéndole brujería. El reguetonero compartió una historia en su cuenta de Instagram con un video meme en el que aparece un hombre riéndose con lo que veía en el celular.

“Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo”, dice el mensaje que acompaña la publicación de Nicky Jam.

Nicky Jam reaccionó con buen sentido del humor a los videos en los que su exnovia estaría haciéndole brujería (Foto: Nicky Jam/ Instagram)

¿QUIÉN FILTRÓ LOS VIDEOS DE ALESKA GÉNESIS?

Aleska Génesis afirmó que su ex Miguel Maward, quien fue su pareja por cinco años, fue el responsable de filtrar esos videos en las redes sociales. “Los videos los filtró Miguel Mawad”, afirmó el presentador Carlos Adyan en el programa “En casa con Telemundo”, según Univision.

LA VERSIÓN DE MIGUEL MAWARD SOBRE LOS VIDEOS DE ALESKA GÉNESIS

Miguel Maward es la expareja de Aleska Génesis, antes de que esta comenzara una relación con Nicky Jam. El que fuese novio de Gaby Espino también habló sobre los videos de la modelo filtrados en las redes sociales.

“Alexa no solo practicó la brujería conmigo y con Nicky Jam, también lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier R. Borgio, Larry Blag, su mamá y novia”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Miguel se encuentra en pleno proceso judicial contra Génesis, a quien denunció por agresión y violencia a mediados de septiembre. “Hay gente que es mala de alma, de convicción y de corazón, y después están ellas”, afirmó el empresario sobre su expareja.