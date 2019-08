Sheyla Rojas se metió en problemas tras no presentarse a bailar a “Divas” de “Esto es Guerra”, ya que la rubia se había comprometido a participar en el reality.

Sin embargo, la conductora nunca apareció y sus compañeras tuvieron que realizar su baile sin ella. Las críticas hacia Sheyla Rojas no pararon e incluso su co-conductor, Nicola Porcella, lamentó lo ocurrido.

Durante la última edición de ‘Estás en todas’, Nicola Porcella dijo a Sheyla Rojas que no fue correcto retirarse del programa de esta manera, ya que siempre la tienen en cuenta.

“Estás dejando de lado algo sumamente importante como es tu trabajo en el canal y un compromiso que tienes ya con otra productora. Yo personalmente, si me hubiera retirado, me hubiera retirado de otra manera. Creo que no era la manera con personas que te quieren tanto como Peter, como Silvana, que te llevan siempre a conducir Esto es Guerra, te tienen siempre en cuenta, creo que no era la manera de hacerlo”, dijo Nicola Porcella.

Por su parte, la conductora intentó excusarse asegurando que solo aceptó ir a “Esto es Guerra” para hacerle un favor al productor, Peter Fajardo.

“Si yo acepté estar en el reality, no fue porque yo quería bailar, no fue porque a mí me guste el baile, yo acepté por un cariño, por un favor, por consideración hacia al productor”, se defendió. “Si las cosas se hubieran conversado, yo creo que se hubiera podido llegar a una solución”.