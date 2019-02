Nicola Porcella agradece apoyo de Angie Arizaga pero le pide que "no opine" (VIDEO)

Nicola Porcella es la figura de la farándula más polémica del momento y hasta su expareja, Angie Arizaga, habló como pocas veces del ex 'guerrero' para mostrarle su apoyo incondicional tras ser involucrado en la denuncia de Poly Ávila y Claudia Meza.

Agradecimiento

Tras su presentación en 'El valor de la verdad', Nicola Porcella agradeció el apoyo de su expareja: "Es una persona que me conoce desde hace 7 años. Es igual cuando a mi me han llamado a contarme algo de Angie, yo te digo 'yo la conozco, yo sé que ella no es capaz de eso'. Es una persona con la que he vivido y sabe, sabe que no tengo nada que ver con eso, lo peor es que no tengo nada que ver con eso".

Sin embargo, el ex participante de EEG pidió a Angie Arizaga que ya no opine, pues no quiere que sea criticada: "Le agradezco un montón y prefiero que se mantenga al margen porque ya no quiero que la estén atacando, prefiero que no opine, esto es un tema mío, que lo voy a solucionar yo".

En tanto, Nicola Porcella aseguró que su paso por 'El valor de la verdad' es solo "el primer paso" para probar su inocencia.

