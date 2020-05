El exguerrero, Nicola Porcella, decidió desmentir una falsa noticia en la que arremetía contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien recordó a su mamá fallecida hace seis años en su última conferencia de prensa.

En las redes se empezó a difundir la falsa noticia, la cual le llegó al propio Nicola Porcella, quien tras decir que era falsa, pidió no hacer caso a los que solo quieren un “Me gusta”. Agregó que él tiene madre y no se metería con un tema tan delicado.

“Obviamente es falsa, yo no he declarado nada. Yo estoy tan metido en otra cosa que no paro viendo (las redes). Yo no me metería con algo tan delicado, teniendo a mi mamá. No les hagan caso a la gente que solo quiere generar likes”, dijo el exguerrero.

Un día después, Nicola Porcella anunció que denunciará a todas las páginas que aseguraron que esa información era verdadera, tras asegurar que está cansado de este tipo de situaciones.

“Como saben, no le tomo importancia a las noticias que salen de mí, pero esta vez y por lo que está pasando, voy a hacer todo acorde a la ley y voy a hacer la denuncia por eso pedí todas las páginas, porque me están difamando. Ya estoy cansado y que lo resuelva la justicia”, añadió Porcella.

Nicola Porcella desmiente noticia donde arremete contra Martín Vizcarra y anuncia denuncia -OJO

