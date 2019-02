​Nicola Porcella arremete con todo contra la Miss Trujillo: "Es la actriz más grande que tiene el Perú" (VIDEO)

Nicola Porcella ha arremetido con todo contra la Miss Trujillo Claudia Meza, quien días atrás denunció que intento de abuso sexual en la vivienda de Asia donde se realizó la fiesta donde Poly Ávila habría sido drogada, y de la que Meza aseguró también haber sido víctima.

En entrevista con Día D, Nicola Porcella primero se pronunció sobre el video en el que la Miss Trujillo aparece junto a Faruk Guillén, el dueño de la casa de Asia a quien denunció por intento de abuso, a lo que Nicola Porcella sostuvo: "Si estás sentada, al costado, tienes una casa para moverte, no es que te esté persiguiendo, ella sale en el video saludando", haciendo una crítica sobre las imágenes.

A esto, la periodista le comenta que Claudia Meza habría estado fingiendo pues habría tenido miedo, a lo que Porcella arremetió con todo contra la Miss Trujillo: "Ahora, aparte de ser miss también es Meryl Streep, o sea es la actriz más grande que tiene el Perú, es la primera actriz peruana..." .

Además, Nicola Porcella agregó lo siguiente: "La gente inteligente se da cuenta, estás en una casa, no estás en un cuarto, no estás encerrada, no estás en un cuadrado, estás en una casa que estaba llena de gente... ella nos engañó a todos, es primera actriz peruana porque nos engañó a todos, nosotros la vemos saludando a la cámara, saludando a todo el mundo, entonces yo no la veo incómoda, entonces por qué en los otros videos está bailando afuera de la casa, primero acá y después al costado de todo el mundo, ¿por qué no se va a un cuarto a descansar, cierra la puerta y se va?".

NICOLA PORCELLA DEMANDARÁ A LA MISS TRUJILLO

El modelo ha anunciado que iniciará acciones legales contra Claudia Meza debido a la grave denuncia: "Igual yo la voy a demandar, igual mi demanda contra esa chica va a ir porque ella en todo momento dice 'Nicola me obligó a tomar el trago', yo nunca la obligué a tomar, en ningún momento la obligué a tomar, eso no pasó, entonces ella va a tener que probar eso porque ella me está poniendo a mí como coautor de algo que no pasó...".

Sobre la denuncia de intento de abuso, Nicola Porcella hizo el siguiente comentario: "Me parece raro que ella diga que intentaron hacerle algo cuando ha estado con nosotros después".

